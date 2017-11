Blaulicht

Hamburg | 12.11.2017

Mann wurde in Gewahrsam genommen

SEK-Einsatz im ibis-Hotel

Im Hamburger Ibis Hotel an der Außenalster hat es am Sonntagmorgen einen SEK-Einsatz der Polizei gegeben. Grund dafür war ein Notruf einer Putzfrau die angab vermeintliche Schüsse gehört zu haben. Als die Einsatzkräfte anrückten fanden sie allerdings nur einen offenbar psychisch verwirrten Mann vor, den die Beamten in Gewahrsam nahmen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei den Geräuschen nicht um Schüsse.