Hamburg 13:59 Uhr | 12.11.2017

SmartPort logistics wir ab Juni eingestellt

HPA beendet Vorzeigeprojekt

Die Hamburger Hafenverwaltung Hamburg Port Authority beendet ihr Vorzeigeprojekte SmartPort logistics. Laut Medienberichten haben die Nutzerzahlen die Erwarten nicht erfüllen können. Zum 30. Juni soll alle Verträge gekündigt werden. Die Plattform diente der intelligenten Verkehrssteuerung am Hamburger Hafen. Insgesamt flossen in den vergangenen fünf Jahren mehr als fünf Millionen Euro in das Projekt.