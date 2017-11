Stadtgespraech

19:40 Uhr | 10.11.2017

Die Mönckebergstraße ist jetzt Business Improvement District

Bessere Beleuchtung und saubere Gehwege

Beitrag teilen:







Die Mönkebergstraße ist offiziell das 26. Business Improvement Distric in Hamburg. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Rund 10,3 Millionen Euro werden künftig in die 800 Meter lange Einkaufsstraße investiert. Geplant sind modernisierte Straßen- und Fassendbeleuchtungen, ein zusätzlicher Reinigungsservice, neue Sitzbänke und eine neue Weihnachtsbeleuchtung.