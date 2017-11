Stadtgespraech

Das sind die Neuheiten der Eisarena in Planten un Blomen

Es geht wieder aufs Eis!

Sie ist eine echte Hamburgensie und eine der größten Freiluft-Kunsteisbahnen in Europa - Die Eislaufbahn Planten un Blomen. Seit den 70er Jahren gibt es sie bereits und so langsam ist die Anlage in die Jahre gekommen. Letztes Jahr war endlich Zeit für eine Grundsanierung. Das ganze Jahr über wurde gebaut und gestrichen, heute feierten die Verantwortlichen dann endlich die große Neueröffnung. Mit dabei war unsere Reporterin Verena Vorjohann, die das Eis auch gleich mal selbst getestet hat.