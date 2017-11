Verkehr

18:35 Uhr | 09.11.2017

S-Bahnchef erklärt: Das kann das neue Modell

Die S-Bahn rollt in die Zukunft

Das neue S-Bahn Modell ET 490 ist derzeit in Hamburg im Probebetrieb. Doch was kann das Modell alles? Wir haben bei Kay Uwe Arnecke, dem Geschäftsführer der S-Bahn Hamburg, nachgefragt.