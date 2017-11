Blaulicht

19:32 Uhr | 08.11.2017

Vater der toten 2-Jährigen jetzt in Untersuchungshaft

Tatverdächtiger zurück in Hamburg

Beitrag teilen:







Am Dienstag wurde der Vater des ermordeten 2-jährigen Mädchens aus Spanien nach Deutschland überführt. Er wurde den Behörden übergeben und sitzt nun in Untersuchungshaft. In drei Monaten könnte der Prozess gegen den 33-Jährigen beginnen. Dann könnte sich auch klären, ob der abgelehnte Asylbewerber aus Pakistan in Deutschland bleibt oder in sein Heimatland abgeschoben wird. Vor rund zwei Wochen wurde die getötete zweijährige Tochter in der Wohnung der Eltern in Neugraben Fischbek gefunden.