Gesellschaft

18:25 Uhr | 08.11.2017

Das sagen die Hamburger dazu

Karlsruhe fordert ein drittes Geschlecht

Der Mensch unterscheidet sich zwischen Mann und Frau. So die bislang klassische Einteilung der Geschlechter. Aber so einfach ist es in Wirklichkeit nicht. Intersexuelle Menschen können nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden. Ihre Chromosomen, Hormone, Keimdrüsen und Genitalien weisen sowohl männliche als auch weibliche Elemente auf. Das Bundesverfassungsgericht hat nun ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister gefordert. Damit sollen die Persönlichkeitsrechte von Intersexuellen Menschen, also die die weder männlich noch weiblich sind, gewahrt werden. Bis Ende 2018 soll ein drittes Geschlecht eingeführt werden - oder die Angabe ganz wegfallen. Wir wollten von den Hamburger wissen, was Sie von dieser Entscheidung aus Karlsruhe halten.