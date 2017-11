Stadtgespraech

Wandsbek 14:26 Uhr | 08.11.2017

9 Tiere wurden erlegt

Wildschweinherde wütet in Duvenstedt

In Hamburg-Duvenstedt hat am Vormittag eine Wildschweinherde mit mehr als 20 Tieren gewütet. Die Rotte zog durch die Gärten der Einfamilienhäuser und richtete erheblichen Schaden an. Mehrere Jäger konnten 9 Tiere erlegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. OT-Jäger Die übrigen Tiere flüchteten zurück in den Wald.