18:50 Uhr | 07.11.2017

Hier rät die Polizei zur Vorsicht

Taschendiebstähle: Hamburg auf Platz 3

Jeder 9. Taschendiebstahl in Deutschland wird in Hamburg begangen. Das geht aus einer Studie des Online-Portals shopping.de hervor. Die Polizei erklärt, was dahinter steckt und wie man sich verhalten sollte.