Stadtgespraech

Hamburg 17:35 Uhr | 07.11.2017

Ver.di ruft zum Einkaufsverzicht auf

Verwirrung um Ladenöffnung am 24.12.

Wer kennt das an Heiligabend nicht. Man braucht noch die ein oder andere Zutat für die Weihnachtsgans, also schnell noch einmal einkaufen. In diesem Jahr fällt Heiligabend aber auf einen Sonntag. Durch Sondergenehmigungen dürfen einige Läden dieses Jahr aber in vielen Bundesländern dennoch für einige Stunden öffnen. Das schmeckt den Gewerkschaften allerdings überhaupt nicht. Ver.di ruft sogar zu einem Boykott auf. Das Thema sorgt für viel Zündstoff und Diskussion, bei vielen Einzelhändlern auch für Verwirrung.