07.11.2017

Kläger holten Gutachten von Experten ein

Neue Verhandlungen um Elbvertiefung

Im Streit um die Elbvertiefung stehen am 16 und 17. November neue Verhandlungen an. Der Senat beim Bundesverwaltungsgericht setzt sich personell komplett neu zusammen- Bei den Planern wächst nun die Sorge, dass wesentliche Teile des Verfahrens wieder neu aufgerollt werden und es so zu weiteren Verzögerungen kommt. Die Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf, Elbfischer und weitere Kläger haben Gutachten bei zwei renommierten Wasserbau-Experten in den Niederlanden eingeholt. So wollen sie Berechnungen vom Bund und Hamburg erschüttern.