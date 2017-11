Kunst und Kultur

16:05 Uhr | 06.11.2017

Drei ???-Sprecher Jens Wawrczeck über seine neue Lesung

"Hitch und ich": Hitchcock auf der Spur

Beitrag teilen:







Jens Wawrczeck, seit 40 Jahren Sprecher von Peter Shaw in den "Drei Fragezeichen", ist bald mit seiner neuen szenischen Hitchcock-Lesereihe "Hitch und ich" in den Hamburger Kammerspielen zu sehen. Premiere ist mit "Vertigo - aus dem Reich der Toten\" am 12.11.2017. Das Gespräch führt Verena Vorjohann.