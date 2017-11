Stadtgespraech

Hamburg 14:36 Uhr | 06.11.2017

Neue Ampel sorgt für Wartezeiten

Lange Staus am Winterhuder Markt

Am Winterhuder Markt ist es am Vormittag zu Staus und langen Wartezeiten für die Autofahrer gekommen. Grund dafür waren Austauscharbeiten an den Ampeln. Die neuen Lichtanlagen sollen für einen schnelleren Busverkehr sorgen. Während der Umbauarbeiten musste die Polizei den Verkehr regeln.