Hamburg 18:32 Uhr | 05.11.2017

Vorentscheidung zur Miss/Mister Germany-Wahl

Miss & Mister Hamburg 2017

Im Stage Club sind am Sonntag die neuen Mister und Miss Hamburg gewählt worden. Insgesamt 14 Frauen und 12 Männer traten gegeneinander an. Neben einem schicken Abendoutfit, präsentierten sich die Kandidaten auch in knapper Bademode und mussten sich auch kurzen Fragen auf der Bühne stellen. Das ganze unter strenger Aufsicht der Jury. Die Mister/ Miss. Hamburg Wahl ist eine Vorentscheidung zur offiziellen Wahl der Miss Germany 2018.