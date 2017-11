Stadtgespraech

13:18 Uhr | 05.11.2017

Im nächsten Jahr kommt dann "Hamburger Boat Show"

Tschüss Hanseboot!

Am Sonntag haben sich die Hamburger von der Bootsmesse Hanseboot verabschiedet. Rund 520 verschiedene Aussteller zeigten in den Messehallen eine Woche lang ihre Angebote, in dieser Form aber nun das letzte Mal. Wegen rückläufiger Besucherzahlen stellt die städtische Messegesellschaft, die Hanseboot ein. Im kommenden Jahr wird es dafür aber eine sogenannte „Hamburger Boat“ Show geben.