Stadtgespraech

Hamburg 14:09 Uhr | 03.11.2017

Modernisierung am S-Bahnhof Jungfernstieg geht weiter

Einschränkungen im Bahnverkehr

Am Wochenende wird die Modernisierung der S-Bahn Station am Jungfernstieg fortgesetzt. Für Fahrgäste bedeutet das an den kommenden zwei Wochenenden von Samstag bis Sonntag Einschränkungen im Bahnverkehr. Es fahren keine S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken. Die Linie S1 verkehrt zwischen den Stationen Wedel/Blankenese und Landungsbrücken sowie die Linie S11 zwischen Altona und Airport. Die Linie S3 fährt über Altona und Dammtor. HSV Fans sollten das auf ihrem Weg zum Stadion berücksichtigen. Weitere einschränkungen und Umleitungen findensie auf www.hvv.de