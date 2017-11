Gesellschaft

Hamburg-Mitte 11:08 Uhr | 03.11.2017

Lange Schlangen vor den Apple Stores

Das neue iPhone X ist auf dem Markt

Beitrag teilen:







Seit heute gibt es das neue Iphone X in Deutschland zu kaufen. Auch vor dem Hamburger Apple Store am Jungfernstieg bildeten sich schon früh am Morgen lange Schlangen. Das Iphone X ist mit einem Einstiegspreis von 1149 Euro das bisher das teuerste der Iphone-Reihe.