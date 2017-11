Gesellschaft

16:42 Uhr | 02.11.2017

Mojib Latif ist neuer Präsident des Club of Rome Hamburg

Optimist trotz postfaktischer Zeiten

Mojib Latif, Neuer Präsident des CLUB OF ROME Hamburg und Klimaforscher, spricht sich für eine Ökosoziale Marktwirtschaft aus. Was das bedeutet und über das heutige Leben, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden, spricht Herbert Schalthoff mit Mojib Latif.