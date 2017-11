Gesellschaft

Hamburg-Mitte 14:22 Uhr | 02.11.2017

66.563 Arbeitslose im Oktober gemeldet

Niedrigste Arbeitslosenzahl seit 1993

66.563 Arbeitslose waren im Oktober in Hamburg gemeldet. Das ist die niedrigste Zahl an Arbeitslosen in Hamburg seit 1993. Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag vermeldete, seien stabile Konjunkturwerte und eine hohe betriebliche Auslastung der Grund für stabile und steigende Beschäftigungen in der Hansestadt.