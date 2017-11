Blaulicht

Hamburg 06:48 Uhr | 02.11.2017

Lediglich ein Fahrer leicht verletzt

Massenkarambolage in Hamburg-Horn

Am Mittwochabend hat es im Stadtteil Horn einen Unfall mit insgesamt sechs Beiteiligten Autos und einem Motorroller gegeben. Ein BMW missachtete offenbar eine Vorfahrt und fuhr in einen Behindertentransporter. Dieser Schob einen Roller und ein geparktes Auto weg. Das wiederum kollidierte mit einem Kleinbus, der daraufhin noch ein weiteres parkendes Auto beschädigte. Da der BMW selbst noch in einen Wagen krachte wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt. Feuerwehr und Sanitäter waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Bei der Massenkarambolage wurde ein Fahrer leicht verletzt.