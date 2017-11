Politik

10.000 Verkehrsexperten erwartet

Verkehrs-Weltkongress 2021 in Hamburg

Die Stadt Hamburg richtet im Jahr 2021 den Verkehrsweltkongress im CCH aus. Die Hansestadt setzte sich in der vergangenen Nacht gegen vier weitere Städte durch. Bereits seit 2015 liefen in der Stadt die Vorbereitungen für die Bewerbung unter dem Titel \"City of Solution“. Olaf Scholz kündigte bereits an, Hamburg solle in den nächsten Jahren Deutschlands Modellstadt für urbane Mobilitäts- und Logistiklösung sein. Der Verkehr soll mithilfe neuer Technologien effizienter und umweltfreundlicher werden.