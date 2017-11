Blaulicht

Hamburg 17:32 Uhr | 30.10.2017

Ein Fremdverschulden wird aktuell ausgeschlossen

Todesursache der Obdachlosen wird unters

Die Todesursachen der beiden Obdachlosen auf der Reeperbahn werden im Institut für Rechtsmedizin geklärt, das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg 1. Aktuell gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Auf der Reeperbahn sind am Wochenende zwei Obdachlose tot aufgefunden worden. Erst entdeckte ein Passant einen unbekannten Mann gegen 19 Uhr am Sonnabend. Ein weiterer 46 Jahre alter Mann wurde gegen 4.50 Uhr am Sonntagmorgen gefunden, nur wenige Meter weiter. Wie es zu den Vorfällen kam, ist bisher noch unbekannt.