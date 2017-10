Blaulicht

16:40 Uhr | 29.10.2017

Nach Mord an zwei-jährigem Mädchen: Vater in Spanien festgenommen

Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Mord an einem zwei-jährigen Mädchen in Neugraben-Fischbek hat die Polizei heute den tatverdächtigen Vater in Spanien gefasst. Das gab die Polizei am Sonntagnachmittag bekannt. Der 33-jährige mutmaßliche Täter wurde in der spanischen Region San Sebastian durch spanische Zielfahnder verhaftet. Nach ersten Erkenntnissen, führte die Flucht des Mannes über Frankreich nach Spanien. Er wird beschuldigt seine zweijährige Tochter vergangenen Montag getötet zu haben.