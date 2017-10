Stadtgespraech

Hamburg 17:54 Uhr | 28.10.2017

Löschboote suchen Elbe ab

Kameramann verschwunden

Bei Dreharbeiten zur ZDF-Serie Notruf Hafenkante an der Kehrwiederspitze ist heute morgen plötzlich ein Kameramann verschwunden. Laut Aussage der Feuerwehr habe sich der Mann vom Drehort entfernt und sei nicht wieder aufgetaucht. Kollegen des Vermissten alamierten darauf die Feuerwehr, die mIt insgesamt vier Löschbooten die Elbe absuchte. Nach 90 Minuten wurde die ergebnislose Suche eingestellt, auch, weil niemand gesehen hatte, ob und wo der Kameramann tatsächlich in die Elbe gefallen war. Notruf Hafenkante wird seit 2007 in Hamburg gedreht, die Kehrwiederspitze ist einer der Hauptdrehort.