Hamburg 13:57 Uhr | 27.10.2017

Insgesamt mehr als ein Kilo Marihuana gefunden

Fahndung nach Drogendealern

Drogenfahnder stürmten am Donnerstagnachmittag verschiedene Wohnungen und PKW in Hamburg auf der Suche nach 4 Tatverdächtigen und deren Drogengut. Die Dealer im Alter von 21-25 Jahren sollen stadtübergreifend gedealt haben und nutzen hierfür eine leerstehende Wohnung im Sprützmoor. Ein 21-Jähriger wurde in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt fanden die Beamten mehr als 1 kg Marihuana, 50g Kokain und knapp 60 Ecstasytabletten.