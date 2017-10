Gesellschaft

Hamburg 20:01 Uhr | 26.10.2017

Investitionsvolumen über eine Milliarde Euro

Gutachten zu Hamburgs Baukosten vorgestellt

Die Baukosten für Wohnungen in Hamburg sind im Durchschnitt circa 4 % teurer als in anderen deutschen Großstädten. Das gaben die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V und die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Am Donnerstagnachmittag bekannt. Die Werte wurden in einem Zeitraum von 2014-2016 ermittelt, in dem fast jeder vierte Wohnungsbau in Hamburg erfasst wurde. Die Kosten für Wohneinheiten belaufen sich auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro.