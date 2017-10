Politik

Antrag von allen Parteien zugestimmt

Tod von 2-Jähriger Thema in Bürgerschaft

Ab Anfang November soll der Mord an dem zweijährigem Mädchen in Neugraben Fischbek ein Thema in der Bürgerschaft sein. Das ging aus einem Antrag der CDU hervor, bei der alle Parteien zustimmten. Bei den Gesprächen wird dann vor allem das Jugendamt Harburg im Fokus stehen, das die Familie bereits seit 2012 betreute. Der Vater und vermeintliche Täter ist immer noch auf der Flucht.