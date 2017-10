Blaulicht

Hamburg-Mitte 14:39 Uhr | 26.10.2017

Staatsanwaltschwalt setzt Belohnung aus

5000€ für Hinweise an Stückelmord

Nach dem Mord an der 48-Jährigen Prostituierten Maria A., setzt die Staatsanwaltschaft jetzt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise aus.Die aus Äquatorialguinea stammende Frau war zuletzt am 1. August gegen 14 Uhr in Begleitung eines unbekannten Mannes auf dem Hansaplatz gesehen worden. Bis zum 16 August wurden in mehreren Hamburger Gewässern Körperteile des Opfers gefunden.