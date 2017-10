Stadtgespraech

07:54 Uhr | 25.10.2017

Hansestadt erreicht Platz 17 im Ranking

Hamburg ist fahrradfreundlich

Beitrag teilen:







Hamburg hat es wieder in die Top 20 der fahrradfreundlichsten Städte der Welt geschafft. Laut Hamburger Abendblatt wurde das Ranking von der Copenhagen Design Company erstellt. Die Hansestadt belegt demnach Platz 17. Zu den Kriterien gehören Punkte wie Verkehrspolitik, Leihräder, der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr und wie das Fahrrad in der jeweiligen Stadt von Nicht-Radfahrern wahrgenommen wird. In den Jahren zuvor erreichte Hamburg die Plätze 11, 19 und 20.