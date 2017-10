Blaulicht

16:06 Uhr | 23.10.2017

Auto landet nach mehrfachem Überschlag in Vorgarten

Lebensgefährlicher Unfall in Bergstedt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Bergstedt ist am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Erst nach mehrfachem Überschlag blieb der Wagen in einem Vorgarten liegen.