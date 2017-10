Blaulicht

15:42 Uhr | 23.10.2017

Anwoher hatte Schüsse gehört

MEK stürmt Wohnung in Alsterdorf

In Hamburg-Alsterdorf kam es in der Nacht zu Montag zu einem MEK-Einsatz, nachdem Anwohner Schüsse und Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört haben. Zunächst wurde die Polizei an den Einsatzort gerufen. Der Anwohner schlug beim Anblick der Einsatzkräfte die Tür zu, woraufhin das MEK alamiert wurde. Der 33-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen abtransporiert werden. Aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten wurde der Mann in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung eingeliefert. Eine Waffe haben die Beamten in der Wohnung des Mannes nicht gefunden.