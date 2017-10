Wirtschaft

14:33 Uhr | 21.10.2017

Im Februar 2018 soll festsstehen, wer das Projekt realisiert

Nächste Runde für den Elbtower

Die Planungen für den Elbtower in der Hafen City gehen in die nächste Runde. Nach Abendblatt Informationen wird die HafenCity Hamburg GmbH mit mehreren Bietern in Verhandlung gehen. Die internationale Ausschreibung endete am 15. September, bei der sich mehrere Bieter für das Milliardenprojekt beworben hatten. Bereits im Februar kommenden Jahres soll feststehen, wer den Zuschlag für die Realisierung des Elbtowers erhält. Auf dem rund 21.000 Qm großen Grundstück nahe der elbbrücken soll ein 200 Meter hoher Wolkenkratzer entstehen. Es wäre das höchste Gebäude der Hansestadt.