Blaulicht

09:22 Uhr | 20.10.2017

Polizei warnt vor Einbrechern über Dächer

Herbstzeit ist Einbruchszeit

Beitrag teilen:







Die Hamburger Polizei warnt jetzt in der dunklen Jahreszeit vor Wohnungseinbrechern. In letzter Zeit steigen immer mehr Einbrecher sogar über Dächer in die Häuser ein, um Alarmanlagen zu umgehen. Die Polizei rät allen Hamburgern die 110 zu wählen wenn etwas verdächtiges war genommen werde. Außerdem wird die Polizeipräsenz in allen Stadtteilen ab sofort erhöht.