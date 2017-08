Stadtgespraech

19:00 Uhr | 21.08.2017

Haspa eröffnet Ersatzfiliale am Schulterblatt

Nach G20-Krawallen

Für die Haspa-Filiale, die bei den G20-Krawallen in der Schanze nahezu zerstört wurde, gibt es jetzt Ersatz: Seit heute bietet die Hamburger Sparkasse ihre Dienste vorübergehend in den ehemaligen Räumen der Deutschen Bank an. Zu finden sind sie schräg gegenüber der demolierten Filiale am Schulterblatt. Laut Aussage der Haspa ist die Übergangslösung entstanden, um schnellstmöglich wieder für die Bewohner und Geschäftsleute im Viertel da zu sein.