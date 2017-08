Blaulicht

13:25 Uhr | 20.08.2017

Vier Täter auf der Flucht

Mann in Eppendorf erschossen

In Hamburg-Eppendorf ist in der Nacht zu Sonntag ein bislang unbekannter Mann erschossen worden. Das Verbrechen wurde im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verübt. Das Opfer wurde durch einen abgegeben Schuss so schwer verletzt, dass er von den alarmierten Rettungskräften reanimiert werden musste, kurze Zeit später im Krankenhaus aber seinen Verletzungen erlag. Mehrere Täter seien auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.