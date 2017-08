Verkehr

17:12 Uhr | 19.08.2017

Am Sonntag finden zum 22. Mal die Cyclassics statt

Achtung Straßensperrungen

Beitrag teilen:







Am Sonntag finden zum 22. Mal die Cyclassics statt. Dementsprechend kommt es zu einigen Straßensperrungen in der Innenstadt, sowie im Süden und Westen Hamburgs. Schon ab heute 18 Uhr werde die Straßen rund um die Binnenalster gesperrt. Am Sonntag starten die Fahrer ab 7:30 Uhr aus Richtung Kennedybrücke, Hafencity und Schmiedestraße. Das Ziel befindet sich in der Mönckebergstraße. Die Polizei rät allen Autofahrern über die Autobahnen auszuweichen. Der HVV rät auf Öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und passt U- und S-Bahnen an das höhere Verkehrsaufkommen an.