Politik

15:21 Uhr | 19.08.2017

Hamburger Initiative will es möglich machen

Bundestagswahl auch für Obdachlose

Beitrag teilen:







Die Hamburger Initiative „Straßenblues e.V.“ will Obdach- und Wohnungslose bundesweit am 24. September an die Wahlurnen holen. Wohnungslose sind nicht gemeldet, stehen damit nicht im Wählerverzeichnis und bekommen deshalb keine Wahlbenachrichtigung. Das Motto der Initiative: Jeder soll wissen, dass seine Stimme zählt. Dafür verteilen Helfer von Mittwoch an Anleitungen in Sozialeinrichtungen der Hansestadt