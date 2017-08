Kunst und Kultur

18:56 Uhr | 18.08.2017

"The Play that goes wrong" ab Montag im St.Pauli Theater

Theater mit Abwechslung

Beitrag teilen:







Theater mit Abwechslung. Ab heute kann die Komödie „The Play That Goes Wrong“ im St. Pauli Theater besucht werden. Bei der ungewöhnlichen Aufführung läuft so einiges drunter und drüber.