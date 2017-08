Stadtgespraech

09:46 Uhr | 18.08.2017

Schleusen und Sperren werden aufgestellt

Erhöhte Sicherheit für Stones Konzert

Für das Rolling Stones Konzert im Stadtpark in 3 Wochen werden besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Um das Gelände zu schützen, werden unter anderem Schleusen und Sperren aufgestellt, auch ein Taschenverbot wurde eingeführt. Auch die Verkehrsanbindungen werden auf das Stones-Konzert vorbereitet. Nach Absprachen mit dem HVV, der Hoch- und S-Bahn werden mehr Busse und Bahnen eingesetzt, um die vielen Besucher die Hin-und Rückfahrt zu erleichtern Am 09. September startet die Rockband in Hamburg mit ihrem Auftakt zur Europatournee.