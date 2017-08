Blaulicht

09:42 Uhr | 18.08.2017

Kein Verbot von Abschussvorrichtungen

G20: Reizgas-Einsatz rechtmäßig

Beitrag teilen:







Nachdem Polizisten während der G20-Krawalle Reizgas einsetzten , stand das Vorgehen besonders in den Medien stark unter Kritik. Es hieß, dass sich die Einsatzkräfte über eine Vorgabe hinweggesetzt haben. Dieses Vorgehen verteidigt nun die Polizeiführung. Das Einsetzten von Abschussvorrichtungen sei auch in Hamburg zulässig, werde allerdings von der Polizei in der Hansestadt nicht angewandt. In der kommenden Woche startet der Sonderausschuss der Bürgerschaft zum G20-Gipfel um die Ereignisse aufzuarbeiten.