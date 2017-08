Blaulicht

17:21 Uhr | 17.08.2017

Ermittlungen dauern noch an

Unfall: Radfahrer tödlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Lokstedt ist ein Radfahrer am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Lkw kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer wurde am Unfallort reanimiert, verstarb aber wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.