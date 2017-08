Sport

Hamburg 15:44 Uhr | 17.08.2017

Deutschland tritt an gegen Serbien, Russland und Polen

Basketball Supercup in Wilhelmsburg

Bereits zum zweiten Mal findet am Wochenende der Basketball Supercup in der Inselparkhalle statt. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich bei dem Vier-Nationen-Turnier gegen Serbien, Russland und Polen auf die Europameisterschaft in zwei Wochen vor. Und auf einen kommt es im deutschen Team ganz besonders an.