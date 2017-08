Verkehr

HSV-Fans wird Anreise erleichtert

A7: Abfahrt Volkspark frei gegeben

Für das HSV Spiel am Samstag (19.08.) wird die Autobahnabfahrt Volkspark West auf der A7 zeitweise geöffnet. Somit können Besucher des Spiels zum ersten HSV-Heimspiel gut an- und abreisen. Aus Richtung Flensburg kommend ist die Ausfahrt zwischen 13.30 und 15.30 geöffnet, die Gegenrichtung wird zwischen 17 und 19Uhr freigegeben. Da die Ampelanlagen an den Abfahrten nicht in Betrieb sind , wird die Polizei den Verkehr vor Ort regeln.