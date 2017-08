Stadtgespraech

09:12 Uhr | 17.08.2017

,,Es war ein schwarzer Sonnabend"

Flughafenchef entschuldigt sich

Flughafenchef Michael Eggenschwiler entschuldigt sich für das Kofferchaos, das berichtete das Hamburger Abendblatt in einem Interview. Er hat Verständnis für die Passagiere - regt sich selbst über die Situation auf. Fluggäste beschwerten sich, da sie am 5.August bis zu 3 Stunden auf ihre Koffer warten mussten. Grund dafür sei ein hoher Krankenstand und das Vergessen der Koffer eines Mitarbeiters gewesen. Das war ein Fehler und ein schwarzer Sonnabend für den Flughafen, so der Flughafenchef.