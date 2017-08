Blaulicht

13:18 Uhr | 16.08.2017

Die Suche nach weiteren Funden ist erfolgreich

Weitere Leichenteile in Billekanal

Nach dem gestrigen Fund eines Frauenkopfes im Billekanal, hat die Polizei am Mittwochmorgen mit Tauchern die Suche nach weiteren Leichenteilen in der Umgebung fortgesetzt. Offensichtlich mit Erfolg, die Polizei entdeckte weitere Leichenteile, die nun in das Institut für Rechtsmedizin transportiert werden. Außerdem muss noch auf die Auswertung des DNA-Schnelltests gewartet werden, der Klarheit bringen soll, ob der Kopf zur Leiche der vermissten Prostituierten gehört.