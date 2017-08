Blaulicht

07:28 Uhr | 16.08.2017

Ein Zeuge entdeckte den Kopf in der Bille

Kopf der Vermissten gefunden

Am Ufer der Bille wurde gestern der Kopf der vermissten 48jährigen Frau gefunden. Polizei und Feuerwehr bargen das Körperteil und brachten den Kopf ins Institut für Rechtsmedizin. In den vergangenen Tagen waren an verschiedenen Stellen Leichenteile der offenbar zerstückelten Toten gefunden worden. Die Hintergründe der Tat bleiben weiter unklar.