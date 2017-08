Stadtgespraech

07:21 Uhr | 16.08.2017

Autofahrer fordern Schadenersatz

Unfälle aufgrund von Straßenschäden

Seit Anfang 2016 hat es in Hamburg insgesamt 32 Unfälle gegeben, die von der Polizei auf den schlechten Zustand der Straßen zurückgeführt wurden. 75 Personen haben Schadenersatzansprüche an die Stadt gestellt. Das geht aus einer Anfrage der CDU an den Senat hervor. Die Autofahrer beschwerten sich, dass ihre Fahrzeuge aufgrund der kaputten Straßen beschädigt wurden. Statt der geforderten knapp 53.000€, zahlte die Stadt aber nur ein Fünftel, also fast 10.000€, der Ansprüche.