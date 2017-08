Politik

19:47 Uhr | 15.08.2017

Fraktionsvorsitzende Suding schließt Erhalt nicht aus

Erhalt der Roten Flora?

Im Sommerinterview bei Hamburg 1 hat die Fraktionsvorsitzende der Hamburger FDP, Katja Suding, einen Erhalt der Roten Flora unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen. Es müsse allerdings sicher gestellt werden, dass aus der Roten Flora heraus Gewalttaten zukünftig ausgeschlossen werden können. Katja Suding bescheinigte dem rot-grünen Senat bzw. dem 1. Bürgermeister in den letzten 2 ½ Jahren viele Fehler gemacht zu haben. So dürfe nicht vergessen werden, dass es in der Verantwortung von Olaf Scholz liege, dass das Referendum zu Olympia in Hamburg verloren ging.