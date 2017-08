Stadtgespraech

08:54 Uhr | 15.08.2017

Opfer kennt mutmaßlichen Täter nicht

Wende im Schlafsack-Brand-Prozess

Beitrag teilen:







Am Hamburger Landgericht hat gestern der Prozess um den vermeintlichen Brandanschlag auf zwei Obdachlose in St. Pauli gegeben. Überraschenderweise erklärte eines der beiden Opfer, den mutmaßlichen Täter noch nie zuvor gesehen zu haben. Damit entkräftete der Mann das bisherige Tatmotiv, das dem 29-Jährigen Angeklagten vorgeworfen wird. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: der mutmaßliche Täter habe die beiden Obdachlosen ermorden wollen, um an ihre Schlafplätze zu kommen. Monate davor habe es bereits Streit darum gegeben.