Politik

08:36 Uhr | 15.08.2017

Bundestagswahl findet am 24. September statt

Auftakt zur Briefwahl für Hamburger

Ab heute können die Hamburger per Briefwahl für die Bundestagswahl am 24. September abstimmen. Wie ein Sprecher des Senats mitteilte, sind die Briefwahlunterlagen eingetroffen und der Versand beginnt mit Öffnung der Wahldienststellen. Noch bis zum 19. September können jene, die am Wahltag verhindert sind, sich über den Online-Briefwahlantrag registrieren. Auf schriftlichem oder persönlichem Weg kann die Briefwahl noch bis 22. September beantragt werden.